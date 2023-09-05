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WABetaInfo: WhatsApp на Android серьезно изменит свой дизайн

Автор На чтение 1 мин Просмотров 93 Опубликовано

Согласно информации, предоставленной порталом WABetaInfo, приложение WhatsApp для Android готовится к крупному редизайну. Эти изменения были обнаружены в бета-версии 2.23.13.16.

WABetaInfo: WhatsApp на Android серьезно изменит свой дизайн

В рамках обновления, одним из заметных изменений стал отказ от темно-зеленой верхней панели, которая будет заменена на зеленую надпись WhatsApp на белом фоне. Также было перемещено расположение вкладок с разделами, такими как «Чаты», «Статус» и «Звонки», в нижнюю часть экрана. Кроме того, добавлена новая вкладка под названием «Сообщества». В разделе «Чаты» будет предоставлена возможность использовать фильтры для поиска переписок по статусу прочтения и характеру содержания.

Однако, на данный момент неизвестно, когда эти обновления будут доступны для пользователей стабильных версий приложения.

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