WABetaInfo: WhatsApp на Android серьезно изменит свой дизайн

Согласно информации, предоставленной порталом WABetaInfo, приложение WhatsApp для Android готовится к крупному редизайну. Эти изменения были обнаружены в бета-версии 2.23.13.16.

В рамках обновления, одним из заметных изменений стал отказ от темно-зеленой верхней панели, которая будет заменена на зеленую надпись WhatsApp на белом фоне. Также было перемещено расположение вкладок с разделами, такими как «Чаты», «Статус» и «Звонки», в нижнюю часть экрана. Кроме того, добавлена новая вкладка под названием «Сообщества». В разделе «Чаты» будет предоставлена возможность использовать фильтры для поиска переписок по статусу прочтения и характеру содержания.

Однако, на данный момент неизвестно, когда эти обновления будут доступны для пользователей стабильных версий приложения.