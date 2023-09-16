Выяснилось, что корпуса для iPhone 15 только частично выполнены из титана

Только вышедшие на рынок смартфоны iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max успели привлечь внимание пользователей. Сначала их производительность в тестах разочаровала, а теперь стало известно о нестандартном материале корпуса.

Оказывается, наружная рамка выполнена только из титана, как показывали на презентации, а вот внутренняя часть изготовлена полностью из переработанного алюминия.

При этом Apple использовала уникальную технологию твердотельной диффузии для прочного соединения двух металлов — впервые в мобильных устройствах.

Благодаря многостадийной термомеханической обработке удалось обеспечить прочное сцепление титана и алюминия, сохранив при этом текстуру поверхности титановой рамки. Кроме того, корпус покрыт износостойким ПВХ-покрытием.

Весь производственный процесс занимает до 14 часов. Так Apple создала уникальную конструкцию корпуса для своих новых флагманов.