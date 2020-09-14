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Выучить русский голосовому помощнику Huawei поможет «Яндекс»

14.09.2020 12:09

Голосовой помощник китайской компании носит название Celia, а сама Huawei уже нашла партнера, который поможет ей адаптировать Celia к особенностям русского языка.
Как выяснили журналисты «Коммерсанта», выучить русский голосовому помощнику Huawei поможет «Яндекс», ведь именно российская компания станет партнером Huawei.

Благодаря такому сотрудничеству Celia будет работать на платформе «Алисы». За счет этого, китайский производитель смартфонов планирует получить новую аудиторию в России.

При этом журналисты отмечают, что источник подтверждает обсуждение партнерства, хотя сами компании информацию пока не комментируют.

В свою очередь эксперты уверены, что благодаря появлению Celia в смартфонах компании в России, Huawei получит не более 10% заинтересованных пользователей.

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