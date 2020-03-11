Выставку E3 2020 официально отменили

Причиной отмены крупнейшей игровой выставки стал все тот же коронавирус, который лишает мир важных мероприятий года.

Electronic Entertainment Expo (E3) 2020 в этом году отменена, но организаторы рассматривают возможность ее проведения онлайн.

В социальных сетях уже призывают сдавать билеты, и отменять бронирование отелей.

Стоит отметить, что в этом году была отменена выставка MWC 2020, Женевский автосалон и ряд других мероприятий из-за опасений распространения опасного коронавируса SARS-CoV-2.