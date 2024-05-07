Высокоскоростная игровая мышь Rapoo получила автономность 180 часов

Компания Rapoo выпустила новую игровую мышь VT1 Pro Dual High-Speed Edition, которая отличается высокой скоростью и длительным временем автономной работы.

Мышь оснащена мощным сенсором PixArt 3398, который обеспечивает высокую скорость отслеживания и ускорение. Вес устройства составляет всего 50 грамм. Она имеет удобную конструкцию с отдельными боковыми клавишами и канавками для улучшенного захвата.

Мышь поддерживает двойную частоту передачи данных и имеет низкое время отклика. Благодаря емкому аккумулятору ее автономность составляет до 180 часов. Мышь также оснащена энергосберегающим чипом и поддерживает различные стили хвата.

Она предлагает настройку разрешения и имеет программируемые кнопки. Для зарядки можно использовать USB-C или дополнительный модуль беспроводной зарядки. Мышь доступна в Китае по цене около трех тысяч рублей в эквиваленте.