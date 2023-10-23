Высокие затраты на производство iPhone 15 приведут к росту цен на iPhone 16

Согласно информации от Nikkei Asia, затраты на производство iPhone 15 заметно превышают затраты на прошлогодние модели iPhone 14. Это приводит к установлению рекордно высоких цен на компоненты, которые Apple может предложить клиентам в 2024 году. Отмечается, что стоимость iPhone 15 Pro Max оценивается в 558 долларов, что на 12% выше, чем у модели iPhone 14 Pro Max, выпущенной в 2022 году. Это представляет собой рекордный уровень для общей стоимости компонентов iPhone. В период с 2018 по 2021 год общая стоимость запчастей для моделей Apple iPhone «Pro Max» колебалась от 400 до 450 долларов. В 2022 году затраты на компоненты увеличились примерно на 20%, достигнув сегодняшнего рекордного уровня в 558 долларов.

Также выявлено, что стоимость телеобъектива iPhone 15 Pro Max теперь составляет 30 долларов, что в 380% раз больше, чем у предыдущей модели. Титановая рама теперь оценивается в 50 долларов, что на 43% больше, чем у предыдущих устройств с нержавеющей сталью. Чип A17 Pro стоит 130 долларов, что на 27% больше, чем A16 Bionic.

Другие модели из линейки «iPhone 15» также подвержены увеличению стоимости. Стандартные компоненты для «iPhone 15» стоят 423 доллара, что на 16% выше, чем для «iPhone 14». «iPhone 15 Plus» оценивается в 442 доллара, что на 10% больше, чем у предыдущей модели, а цена «iPhone 15 Pro» выросла на 8% до 523 долларов.

Несмотря на увеличение затрат, Apple в этом году не повышала розничные цены ни на одну из своих моделей iPhone и решила взять на себя влияние увеличившихся расходов. Единственным значительным изменением стало прекращение выпуска модели Pro Max на 128 ГБ. Это означает, что теперь пользователям, предпочитающим эту модель с 128 ГБ памяти, придется заплатить на 100 долларов больше за устройство.

Токийская исследовательская компания Fomalhaut Techno Solutions совместно с Nikkei полагает, что если Apple продолжит амортизировать влияние увеличившихся производственных затрат, ее прибыль в конечном итоге пострадает. В результате Apple, возможно, примет решение о повышении розничных цен на iPhone после запуска линейки iPhone 16 в следующем году.