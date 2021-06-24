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Вышло стабильное обновление HUAWEI HarmonyOS 2 для 18 устройств

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Ранее в этом месяце Huawei официально представила HarmonyOS 2 для своих смартфонов и планшетов. С тех пор компания постепенно выпускает бета-версии для соответствующих устройств. Спустя несколько недель компания наконец-то начала выпуск стабильного обновления для первой партии устройств.

Вышло стабильное обновление HUAWEI HarmonyOS 2 для 18 устройств

Согласно официальной учетной записи HarmonyOS Weibo, Huawei начала выпускать стабильное обновление HarmonyOS 2 для следующих 18 устройств: PORSCHE DESIGN HUAWEI Mate40 RS, HUAWEI Mate40 Pro +, HUAWEI Mate40 Pro, HUAWEI Mate40, HUAWEI Mate40 E, HUAWEI Mate X2, HUAWEI P40 Pro +, HUAWEI P40 Pro, HUAWEI P40, HUAWEI P40 4G, PORSCHE DESIGN HUAWEI Mate30 RS, HUAWEI Mate30 Pro 5G, HUAWE Mate30 E Pro 5G, HUAWEI Mate30 Pro, HUAWEI Mate30 5G, HUAWEI Mate30, HUAWEI MatePad Pro 5G, HUAWEI MatePad Pro.

К сожалению, стабильная и открытая бета-версии HarmonyOS 2 для перечисленных выше устройств пока доступны только в Китае. Huawei еще не обнародовала план развертывания обновлений на мировых рынках.

Источник — Astera.

HUAWEI HarmonyOS 2
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