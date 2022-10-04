Вышло срочное предупреждение для пользователей WhatsApp о поддельном приложении на iPhone и Android

Пользователям WhatsApp было предложено проверить, используют ли они подлинное приложение, поскольку в магазинах были обнаружены клоны. WhatsApp заявил, что на телефонах iPhone и Android скрывается несколько поддельных версий их приложения, которые могут обмануть пользователей. Согласно WhatsApp, использование поддельной версии лишает пользователей возможности обеспечить конфиденциальность и безопасность.

Пользователей самой популярной платформы обмена сообщениями WhatsApp предупредили, чтобы они использовали простое приложение. Предупреждение заключается в том, что существует так много клонов WhatsApp, и использование одного из них может поставить под угрозу вашу конфиденциальность.

По словам компании, поддельные приложения WhatsApp изменили версии, то есть они разработаны третьими лицами и противоречат условиям обслуживания.

Неофициальные приложения WhatsApp — это измененные версии нашего приложения, что означает, что они разработаны третьими лицами и нарушают наши Условия обслуживания», — предупредил WhatsApp. «Мы не поддерживаем эти приложения, потому что они ставят под угрозу вашу конфиденциальность, безопасность и безопасность. «Если вы их используете, нет никакой гарантии, что ваши сообщения или ваши данные, такие как ваше местоположение или файлы, которыми вы делитесь, будут конфиденциальными и безопасными.

Когда вы используете приложение-клон, нет гарантии, что ваши сообщения в безопасности, и вы нарушаете условия обслуживания WhatsApp, что может привести к исключению из приложения. Возможно, вы используете поддельную версию WhatsApp на iPhone или Android.