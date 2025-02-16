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Вышло обновление: YouTube признал, что 7 лет прожигал экраны

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В конце прошлого года YouTube представил обновлённый дизайн приложения, включая новый оттенок красного и пурпурный градиент. Команда дизайнера объяснила, почему были внесены изменения.

Вышло обновление: YouTube признал, что 7 лет прожигал экраны

Предыдущий красный цвет, использовавшийся с 2017 года, вызывал некоторые проблемы: он воспринимался как слишком яркий, на некоторых экранах выглядел оранжевым и мог вызывать выгорание на телевизорах.

Новый, более холодный оттенок красного решает эти вопросы и придаёт приложению более дружелюбный и динамичный вид.

Пурпурный градиент был добавлен на панель прогресса видео. Команда изучала варианты оранжевого и жёлтого, но выбрала пурпурный как наиболее естественный. Этот цвет редок в природе и символизирует воображение и прогресс.

Красный цвет теперь используется в ограниченном количестве мест, таких как логотип и значки, чтобы сделать его более уникальным. Также градиент применяется на кнопках «Нравится», «Подписаться» и других элементах интерфейса.

Обновление включает анимацию запуска, где логотип расширяется и сжимается вместе со шкалой прогресса. В новую анимацию добавили градиент, чтобы сделать её более заметной.

YouTube также планирует в будущем модернизировать изображения, иконографику и цветовые палитры в приложении.

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