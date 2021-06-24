Вышло обновление MIUI 12.5 для Xiaomi Mi Max 3

После обновления новых смартфонов до MIUI 12.5 Xiaomi начала выпускать это обновление для старых телефонов. Сегодня компания начала рассылку обновления для последнего телефона Mi Max и устройства серии Redmi седьмого поколения.

Xiaomi сейчас выпускает обновление MIUI 12.5 для Redmi 7 и Mi Max 3 в Китае. Обновление поступает с номерами сборки V12.5.1.0.QFLCNXM и V12.5.1.0.QEDCNXM соответственно.

Последнее обновление системы для этих смартфонов находится на стадии стабильного бета-тестирования. Другими словами, сборки программного обеспечения доступны только избранным пользователям. Однако в ближайшие дни они должны поступить во все подразделения (включая международные варианты).

Xiaomi Mi MAX 3 был выпущен в 2018 году с MIUI 9 на базе Android 8.0 Oreo. После выпуска телефон был обновлен до MIUI 10, MIUI 11, а также до MIUI 12. Он даже получил обновления Android 9.0 Pie и Android 10. Теперь он получает последнее крупное обновление в виде MIUI 12.5. Мы не думаем, что он получит MIUI 13, согласно послужному списку обновлений Xiaomi.

С другой стороны, Redmi 7 дебютировал в 2019 году с MIUI 10 на базе Android 9.0 Pie. Позже устройство было обновлено до MIUI 11 и MIUI 12. Оно даже получило обновление до Android 10 . Обновление MIUI 12 для этого телефона изначально было отменено. Но компания все же поставила его в дополнение к MIUI 12.5. Он также не будет иметь права на обновление MIUI 13.

Источник — Astera.