Представлены смарт-телевизоры Xiaomi TV EA Pro с 4К по цене от 300 долларов

Xiaomi представила и открыла предзаказ на новые телевизоры серии TV EA Pro. Эта линейка предлагается в диагоналях 55, 65 и 75 дюймов.Не зависимо от выбранной диагонали разрешение панели будет 3840х2160 пикселей (4К).

Новые китайские телевизоры получили систему компенсации размытия при показе динамичных сцен и повышения плавности изображения. Также есть поддержка HDR.

Вся серия TV EA Pro получила минимальные рамки, экран занимает от 95 % до 96 % площади фронтальной поверхности, а сама рамка в телевизорах выполнена из металла.

В основе телевизоров лежит четрыехядерный процессор MediaTek MT9638 с графическим ядром Mali-G52 MC1.

Оперативной памяти установили 2 ГБ, а постоянной 16 ГБ. Работают новые телевизоры под управлением Android TV с фирменной оболочкой MIUI TV 3.0.

В Китае Xiaomi TV EA Pro можно заказать по цене от 300 до 600 долларов.