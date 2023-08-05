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Вышла третья, финальная часть мода Sim Settlements 2 для Fallout 4

Автор На чтение 1 мин Просмотров 8 Опубликовано

Sim Settlements 2, один из популярных модов для Fallout 4, радует своих фанатов третьей и последней главой. Вместе с релизом был представлен трейлер, который уже доступен на YouTube.

Вышла третья, финальная часть мода Sim Settlements 2 для Fallout 4

Обновление включает в себя новые элементы для режима строительства, раскрывает новую сюжетную линию о восстановлении Содружества и добавляет восемь новых классов для военных и развлекательных сооружений. Теперь игрокам также доступна возможность захватить почти любое место на карте и организовать его защиту. Чтобы ознакомиться со всем списком изменений, предоставленных в финальной главе мода Sim Settlements 2, можно перейти по ссылке на сайт разработчиков.

Разработчики планируют дополнить мод системой автонаполнения мира случайными готовыми поселениями в будущих обновлениях. Эти поселения могут быть как дружественными, так и враждебными, что придаст новую динамику повторным прохождениям игры. Но пока они не сообщили о точных сроках выхода следующего патча.

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