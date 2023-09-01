Главная » Новости

Вышел трейлер с датой релиза крупного обновления на Хоррор Slender The Arrival

Автор На чтение 2 мин Просмотров 5 Опубликовано

Был выпущен трейлер с датой релиза крупного обновления для хоррора Slender: The Arrival. В июне разработчики начали намекать на предстоящие новости по игре, а затем анонсировали крупное обновление в честь десятилетия игры и новый хоррор под названием S: Lost Chapters. Теперь обновление получило два свежих трейлера.

Вышел трейлер с датой релиза крупного обновления на Хоррор Slender The Arrival

Первый трейлер разгласил точную дату релиза — 18 октября. Обновленное издание Slender: The Arrival 10th Anniversary Update будет доступно на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series по цене в 20 долларов. Игра также будет доступна на русском языке. Владельцы оригинальной игры в Steam получат обновление бесплатно, в то время как остальным придется приобрести игру по новой цене. Версии для старых консолей не получат обновление и будут продаваться по прежней цене в 10 долларов.

Предзаказы для Xbox откроются уже сегодня, а владельцы консоли Sony смогут оформить предзаказ только с 19 сентября. Каждый, кто сделает предзаказ, получит бесплатную копию исследовательского приключения под названием Valley.

Среди особенностей обновления отмечается переход на движок Unreal Engine 5.2 и полная переработка графики с заменой каждой текстуры и модели. Также обновление включает в себя новую главу, в которой отец Чарли Мэтисона переживает свой самый страшный кошмар. По всей видимости, новый тизер посвящен именно этим событиям.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2023 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.