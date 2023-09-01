Вышел трейлер с датой релиза крупного обновления на Хоррор Slender The Arrival

Был выпущен трейлер с датой релиза крупного обновления для хоррора Slender: The Arrival. В июне разработчики начали намекать на предстоящие новости по игре, а затем анонсировали крупное обновление в честь десятилетия игры и новый хоррор под названием S: Lost Chapters. Теперь обновление получило два свежих трейлера.

Первый трейлер разгласил точную дату релиза — 18 октября. Обновленное издание Slender: The Arrival 10th Anniversary Update будет доступно на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series по цене в 20 долларов. Игра также будет доступна на русском языке. Владельцы оригинальной игры в Steam получат обновление бесплатно, в то время как остальным придется приобрести игру по новой цене. Версии для старых консолей не получат обновление и будут продаваться по прежней цене в 10 долларов.

Предзаказы для Xbox откроются уже сегодня, а владельцы консоли Sony смогут оформить предзаказ только с 19 сентября. Каждый, кто сделает предзаказ, получит бесплатную копию исследовательского приключения под названием Valley.

Среди особенностей обновления отмечается переход на движок Unreal Engine 5.2 и полная переработка графики с заменой каждой текстуры и модели. Также обновление включает в себя новую главу, в которой отец Чарли Мэтисона переживает свой самый страшный кошмар. По всей видимости, новый тизер посвящен именно этим событиям.