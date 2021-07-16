Вышел свежий трейлер Realme GT Master Edition Leaks

После многочисленных утечек мы наконец узнали дату запуска Realme GT Master Edition — 21 июля. Вчера телефон был замечен на промо-изображениях вместе с коротким тизерным видео. Сегодня телефон появился в новом трейлере, демонстрирующем сотрудничество между Realme и Наото Фукасавой (известным японским дизайнером). Он также раскрывает новую информацию о телефоне.

В то время как видео трейлера демонстрирует телефон со всех сторон, свежие тизеры телефона, которыми поделился директор по маркетингу Realme, выглядят заманчиво. Удивительно, но оба телефона считаются грядущей версией Realme GT Master, но их острова задней камеры имеют разный дизайн.

Согласно трейлерному видео, Realme GT Master Edition имеет систему с тремя камерами и одну светодиодную вспышку. В то время как изображения, предоставленные CMO Realme, показывают, что в телефоне есть светодиодная вспышка в форме таблетки и два отдельных светодиодных блока под объективами камеры.

Хотя нет никаких объяснений по этому поводу, он явно намекает на две версии смартфона. Также стоит отметить, что в утечках появился неизвестный телефон Realme с номером модели RMX3366, и это могла быть другая версия Realme GT Master Edition. Это могла быть версия Pro, которая была выпущена несколько дней назад.

Источник — Astera.