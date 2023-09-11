Вышел миниатюрный 6-сантиметровый ПК Orange Pi Zero 2W на одной плате

Orange Pi представила новый одноплатный компьютер Orange Pi Zero 2W, который предполагается как конкурент Raspberry Pi Zero 2W. Новая модель имеет аналогичный форм-фактор, но отличается более высокой производительностью благодаря четырехъядерному процессору Allwinner H618 Cortex-A53 с тактовой частотой 1,5 ГГц и вариантами оперативной памяти от 1 до 4 ГБ.

Особенности Orange Pi Zero 2W включают в себя наличие порта mini HDMI, двух портов USB-C, адаптеров WiFi 5 и Bluetooth 5.0, поддержку карт памяти microSD и 16-Мбайт SPI-флэш. Кроме того, на корпусе расположены 40-контактный разъем Raspberry Pi GPIO и 24-контактный разъем для подключения дополнительных плат, аналогичный размещению разъема камеры на Pi Zero 2W.

Плата способна работать с операционными системами Android 12 TV, Debian 11, Debian 12, Ubuntu 22.04, Ubuntu 20.04 и Orange Pi OS (Arch).

Цены на Pi Zero 2W начинаются с 12,9 долларов за модель с 1 ГБ ОЗУ и достигают 23,9 долларов за вариант с 4 ГБ.