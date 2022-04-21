Представлен смартфон Realme Q5 с 50-Мп камерой и 60-Вт быстрой зарядкой от 220 долларов

Realme показала новый смартфон Q5 среднего уровня, который получил камеру на 50 Мп и быструю зарядку мощностью 60 Вт. При этом ценник у новинки вполне демократичный – от 220 долларов.

Стоимость смартфона будет зависеть от выбранного объема памяти. Так, в продажу поступят версии с 6 или 8 ГБ, тогда как постоянной памяти может быть установлено 128 ГБ или 256 ГБ.

В основе Realme Q5 лежит недорогой процессор Snapdragon 695, у которого в качестве графического ускорителя выступает Adreno 619.

За связь отвечает модем Snapdragon X51 5G. Экран в смартфоне диагональю 6,6-дюйма с разрешением 2400 × 1080 точек и частотой обновление матрицы 120 Гц.

На обратной стороне устройства находится тройная камера с 50 Мп основным датчиком, его дополнили двумя сенсорами по 2 Мп.



Первый служит для измерения глубины сцены, второй — для макросъёмки. Питание смартфона обеспечивает аккумулятор на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 60 Вт.

В продажу Realme Q5 поступил под управлением Android 12 с фирменной оболочкой Realme UI 3.0.