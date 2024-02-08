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Выручка Acer в январе 2024 года составила 15,23 млрд

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Acer обнародовала свои последние финансовые результаты.

В январе 2024 года консолидированная ежемесячная выручка компании составила 15,23 миллиарда новых тайваньских долларов (приблизительно 3,503 миллиарда юаней), что означает рост на 11,7% по сравнению с прошлым годом и увеличение выручки седьмой месяц подряд.

В декабре 2023 года выручка Acer составила 23,693 миллиарда новых тайваньских долларов (приблизительно 5,449 миллиарда юаней). Таким образом, данные о выручке на начало 2024 года показывают последовательное снижение на 35,7%.

Некоторые основные моменты работы Acer в январе 2024 года включают:

Выручка от продукции Chromebook выросла на 39,3% по сравнению с прошлым годом.
Выручка от настольных продуктов увеличилась на 16% по сравнению с прошлым годом.
Выручка от Antus Technology выросла на 85,7% по сравнению с прошлым годом.
Выручка Acer, не связанная с компьютерами и мониторами, составила 39,2% от общей выручки компании в январе.

Источник: ithome

Acer
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