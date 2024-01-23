Выращенный на МКС салат-латук является опасным для здоровья

Результаты исследования, проведенного учеными из Университета Делавэра, подтверждают, что выращивание салата-латука на Международной космической станции (МКС) может представлять определенную угрозу.

В ходе эксперимента, имитирующего условия невесомости, исследователи обнаружили, что растения становятся более уязвимыми к инфекции сальмонеллой, патогенной бактерией.

Салат-латук был добавлен в космическое меню уже несколько лет назад, но сейчас возникли проблемы. Устьица растений, которые являются своего рода «дыхательными порами», не закрываются при стрессе, вызванном сальмонеллой.

Это делает растения более подверженными заражению. Научные результаты этого исследования были опубликованы в журналах Scientific Reports и innpj Microgravity, пишет ferra.ru.

Даже добавление благоприятных бактерий, которые обычно способствуют росту растений и защите от стресса, не смогло защитить устьица салата-латука от инфекции сальмонеллой.

Известная своим положительным воздействием на рост растений бактерия B. subtilis UD1022 также не оказала защитного эффекта.