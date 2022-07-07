Выпуск российского смартфона AYYA следующего поколения может не состояться

AYYA T2 может выйти с существенной задержкой, а с какой именно пока неизвестно.

Первое поколение смартфона AYYA вышло в октябре прошлого года. Этот российский аппарат позиционируется как защищенное устройство, в котором есть даже аппаратная кнопка, а она полностью отключает камеры и микрофоны, при этом в смартфоне остается выход в интернет.

AYYA T1 на рынке позиционируется как аппарат с защитой от утечки данных.

В 2022 году ожидалось появление второго поколения AYYA T. В его основе должен лежать процессор «Скиф», который производился на фабрике TSMC.

Как пишут «Ведомости», корпорация «Ростех» стукнулась с трудностями, так как TSMC прекратила сотрудничество с российским заказчиком, и не выпускает отечественные процессоры.

В AYYA T1 использовали платформу MediaTek Helio P70, во втором поколении хотели устанавливать отечественные чипы.