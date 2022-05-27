Apple может отложить на несколько недель выпуск iPhone 14 из-за карантина в Китае

Контрактные производители из-за пандемии снова подводят заказчиков, в этом году ожидается задержка выхода смартфонов iPhone 14.

В Китае многие крупные города снова закрыты. Люди не покидают свои дома, а производство простаивает, и это значит, что сорваны и сроки производства нового поколения iPhone.

Скорее всего презентация iPhone 14 произойдет, как и ранее — в сентябре, а вот их выход на рынок состоится позже, или аппараты будут в дефиците.

Все будет зависеть от дальнейшего локдауна в Китае.

Контрактный производитель Pegatron сейчас простаивает и запуск iPhone 14 может затянуться. По данным сетевых информаторов, производство смартфонов откладывается на три недели, и это касается как минимум одной недели для iPhone 14 Max.