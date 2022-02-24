Выпущены процессоры Intel 12-го поколения Alder Lake-P и Alder Lake-U для ноутбуков

Intel официально выпустила процессоры для ноутбуков Alder Lake-P и Alder Lake-U 12-го поколения для всех категорий пользователей, от энтузиастов до тонких и легких компьютеров.

Процессоры Intel 12-го поколения Alder Lake-P и Alder Lake-U обеспечивают производительность энтузиастов нового поколения, а также тонкие и легкие ноутбуки

Линейка мобильных процессоров Intel Alder Lake 12-го поколения будет разделена на серию P для высокопроизводительных и серию U для мобильных платформ начального уровня. Основным изменением в линейке является добавление гибридных ядер, которые включают Golden Cove (P-Cores) и Gracemont (E-Cores) на 10-нм технологическом узле ESF (Enhanced Super Fin). Сегодня Intel представляет в общей сложности 28 новых SKU, серии 14 P и 14 U. Итак, начнем с линейки P-серии.

Некоторые из ключевых особенностей линейки включают в себя:

Intel объявляет о выпуске семейства мобильных процессоров Core 12-го поколения во главе с выпуском новых мобильных процессоров серии H с флагманским процессором Intel Core i9-12900HK — самым быстрым мобильным процессором и лучшей в мире мобильной игровой платформой, построенными на базе процессора Intel 7.

Intel представляет новые процессоры Intel Core 12-го поколения мощностью 65 и 35 Вт для настольных ПК с максимальной масштабируемой мощностью и производительностью для игр, творчества и продуктивной работы. Процессоры уже доступны.

Intel раскрывает спецификации будущих мобильных процессоров Intel Core 12-го поколения серий U и P, которые будут использоваться в новейших ультратонких и легких ноутбуках.

Корпорация Intel делится обновлениями платформы Intel Evo, которые включают в себя новые технологии спецификаций и ключевые показатели качества (KEI), включая интеллектуальную совместную работу.

Intel объявляет о новых предложениях платформы Intel vPro — vPro Essentials и Intel vPro Enterprise — для расширенной коммерческой поддержки, начиная от малого бизнеса и заканчивая крупными предприятиями.

В полной мере используя преимущества производительности на ватт процесса Intel 7, новые мобильные процессоры Intel Core 12-го поколения для тонких и легких конструкций обеспечивают:

Абсолютно новая архитектура ядра с поддержкой до 14 ядер (6 P-ядер и 8 E-ядер).

Встроенная графика Iris X e до 96EU.

Широкая поддержка памяти для DDR5/LPDDR5 и DDR4/LPDDR4.

Невероятное масштабирование с повышением производительности многопоточности до 70 %.

Почти двукратное увеличение производительности при 3D-рендеринге — идеальное решение для мобильных авторов.

Превосходная производительность и скорость редактирования фотографий до 30%.

Встроенный модуль Intel® Wi-Fi 6E (Gig+) для повышения производительности, скорости отклика и надежности беспроводной сети.

Thunderbolt 4 — самое быстрое, простое и надежное кабельное решение для любой док-станции, дисплея или аксессуара.

Intel IPU 6.0 для высокого качества изображения и энергоэффективности для улучшенных видеоконференций.

Серия Intel Alder Lake-P заменит весь портфель чипов Tiger Lake-H45, H35 и UP3. Максимальное количество ядер в топовом SKU составит 14, включая 6 ядер Golden Cove и 8 ядер Grace Mont. Детали, заменяющие серию Tiger Lake-UP3, будут иметь 2 ядра Golden Cove и 8 ядер Gracemont. Чипы будут упаковывать конфигурации GT2 и GT3 Xe до 96 блоков Execution.

Что касается функций, процессоры Intel Alder Lake серии H оснащены Core i9-12900HK в качестве флагманского процессора, предлагая до 14 ядер, 24 МБ кэш-памяти L3 и тактовую частоту 5 ГГц. Эта линейка также будет на 40 % быстрее, чем предыдущее поколение, предлагая большой импульс как для создателей контента, так и для геймеров. На слайде производительности Core i9-12900HK видно, что процессор превосходит как Apple M1 Max, так и Ryzen 9 5900HX, предлагая гораздо более высокую производительность при той же мощности. Это действительно показывает, что Alder Lake собирается дать AMD и Apple преимущество в игре с общей эффективностью и еще больше увеличить производительность с максимальной турбо-мощностью до 115 Вт.