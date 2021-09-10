Выпущены бизнес-версии Samsung Galaxy Book и Galaxy Book Pro

Samsung в основном известен своими смартфонами, но южнокорейский гигант также имеет достойное присутствие на рынке ноутбуков. Его последние ноутбуки на рынке представлены под Galaxy Book и Galaxy Book Pro.

Теперь компания анонсировала Business Edition обоих этих новых ноутбуков. Как и Microsoft Surface для бизнеса, Galaxy Book Business Edition и Galaxy Book Pro Business Edition аналогичны исходным моделям, но работают под управлением версии Pro операционной системы Windows 10 или Windows 11.

Включение Windows 10 Pro (или Windows 11 Pro) означает, что устройства имеют лучшую безопасность и больше функций, связанных с управлением. Устройства оснащены процессорами Intel 11-го поколения и сертифицированы Intel Eco.

Для тех, кто не знает, Galaxy Book и Galaxy Book Pro поставляются с двумя размерами экрана — 13,3-дюймовым и 15-дюймовым. Оба они имеют разрешение экрана Full HD с соотношением сторон 16: 9. Однако ноутбуки оснащены дисплеем Super AMOLED , обеспечивающим яркие и живые цвета на экране.

Что касается цен, то Samsung Galaxy Book стоит 899 долларов за 15,6-дюймовую модель с процессором Intel Core i5 и 16 ГБ оперативной памяти. С другой стороны, модель Pro с 13,3-дюймовым экраном стоит от 1099 долларов, а 15,6-дюймовая — от 1199 долларов. Он доступен в двух вариантах — Core i5 / 8 ГБ / 512 ГБ и Core i7 / 16 ГБ / 256 ГБ. Эти новые ноутбуки Business Edition теперь доступны для покупки.

В связанных новостях, после продвижения складных смартфонов, Samsung, как сообщается, теперь работает над запуском складного ноутбука, который, вероятно, будет называться Samsung Galaxy Book Fold 17. Устройство было продемонстрировано как концепция на SID 2021 и, как сообщается, сейчас находится в стадии разработки. и должно быть объявлено в ближайшее время.