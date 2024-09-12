Выпущенные в Индии iPhone 16 будут продавать на глобальном рынке

Министр электроники и информационных технологий Индии Ашвини Вайшнау сообщил, что новые iPhone 16 будут собираться в Индии и поставляться на международный рынок.

Это означает, что на глобальных устройствах появится надпись «Сделано в Индии», наряду с «Сделано в Китае».

Такой подход поможет Apple уменьшить риски, связанные с зависимостью от одной страны, особенно в условиях изменяющейся геополитической ситуации и нестабильности в цепочках поставок.

Кроме того, в этом году индийское правительство снизило налог на импорт компонентов для мобильных устройств с 15% до 10%. Это решение должно привлечь больше компаний к открытию заводов в Индии.