Выпущена утилита, позволяющая установить Windows 10Х на любое устройство

Windows 10X не успели официально выпустить, но ее уже успели установить на разные устройства.

Будущую операционную систему энтузиасты смогли установить на смартфон Microsoft Lumia 950XL и планшетные компьютеры Surface Pro 6 и Pro 7, и даже на новый MacBook с процессором M1.

Теперь установить и ознакомится с Windows 10X может каждый желающий. Для установки ОС на компьютеры была разработана специальная утилита под названием Device Image Generator.

Эта утилита позволяет адаптировать драйвера оборудования под новую ОС и встроить их в образ Windows 10X.

Помимо этого утилита генерирует пакет конфигураций для установки новейшей операционной системы.

Пока Device Image Generator находится на ранней стадии тестирования, поэтому разработчик не гарантирует ее стабильную работу.

Стоит отметить, что Windows 10X создана для того чтобы устанавливать ее на новые поддерживаемые устройства.