Выпущена сборка Windows 11 Live Disk, которую можно запустит прямо из оперативной памяти

Разработчики из команды NTDEV выпустили новую сборку операционной системы Windows 11 Pro.

Специалисты создали Live11 на базе Windows 11 Pro, эта операционная система позволяет загрузится на компьютере без установки самой ОС.

Подобные версии актуальны для тестирования компьютерных систем или для работы в удалённом месте. С помощью USB-накопителя или карты памяти с Live11 можно запустится на любом компьютере, даже несовместимом с Windows 11.

ОС при запуске загружается и работает с оперативной памяти компьютера, в ней есть «Блокнот», Paint, «Ножницы» и «Терминал», при этом вырезан Microsoft Edge, впрочем альтернативных браузеров тоже непредусмотренное.

После загрузки Live11 займет 4 ГБ ОЗУ, еще около 2 ГБ памяти нужно для нормальной работы ОС.