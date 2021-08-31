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Выпущена первая игровая колонка LG UltraGear GP9

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В линейке продуктов LG UltraGear появился новый продукт — динамик, получивший название динамика UltraGear GP9 Gaming. Это первая колонка, которая будет запущена в рамках игровой линейки. Его изюминкой являются инновации в 3D игровом звуке, оптимизатор игрового жанра, виртуальный объемный звук 7.1, встроенные микрофоны, аудио высокого разрешения — и это только начало.

Выпущена первая игровая колонка LG UltraGear GP9

UltraGear GP9 использует инновацию LG 3D Gaming Sound с исключительно запланированной HRTF, предназначенной для воспроизведения звука игры в соответствии с жанром. Благодаря оптимизатору игрового жанра клиенты могут переключаться между двумя способами активности — режимом FPS (первый индивидуальный стрелок) и режимом RTS (стратегия в реальном времени).

Выпущена первая игровая колонка LG UltraGear GP9

Внутри GP9 находится Hi-Fi Quad DAC ES9038PRO, который будет предлагать отрегулированный звук и снижение шума, а динамик гарантированно поддерживает Hi-Res Audio. Еще одна особенность динамика — это технология голосового чата с подавлением эха, которая позволяет пользователям общаться во время игр, не требуя гарнитуры. Он имеет расположенные сверху кнопки управления, регулируемую RGB-подсветку и набор портов, включая USB-C, AUX, оптический и Bluetooth. Батареи хватает на пять часов при одном использовании.

Выпущена первая игровая колонка LG UltraGear GP9

Что касается цены и доступности, игровой динамик LG UltraGear GP9 поступит в продажу в США и Южной Корее в сентябре. В настоящее время его цена составляет 549000 вон (~ 471 доллар США).

Источник — Astera.

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