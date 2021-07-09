DJI Innovation официально выпустила версию DJI Pocket 2 Exclusive Combo Limited по всему миру. Новая версия представлена ​​в новом прохладном цвете «Белый закат». Pocket 2 был впервые представлен в ноябре прошлого года как самый маленький ручной стабилизатор для камеры от DJI. Он был доступен в классическом черном цвете. Эта версия имеет только новую окраску «Белый закат» и поставляется в комплекте с парой новых аксессуаров. В Китае он оценивается в 2999 юаней, а на мировом рынке он будет продаваться по цене 439 долларов.

DJI Pocket 2 — спортивная камера со встроенным подвесом. Он является преемником Osmo Pocket и оснащен функцией быстрого запуска, которая загружается всего за несколько секунд. Производительность камеры также значительно улучшена, поле зрения шире, и теперь можно снимать пейзажи и портреты более высокого качества.

Он оснащен сенсором Sony IMX686, который есть на флагманских телефонах. Камера оснащена сенсором 64MP с размером пикселя 1/1,7 дюйма и поддерживает видео 4K/60fps. Он также оснащен четырьмя микрофонами, а также стереотехнологией DJI, которая обеспечивает захватывающее впечатление от прослушивания. Камера также поддерживает редактирование в один клик, автоматическую настройку красоты, Smart Follow 3.0 и другие функции.

Версия DJI Pocket 2 Sunset White поставляется в комплекте с несколькими аксессуарами, такими как универсальные ручки и шнурки, чтобы сформировать легкий стартовый набор, который выглядит стильно и практично. Комбо также включает в себя защитный чехол, мини-джойстик, кабель для зарядки, ремешок на руку, а также разъем для мобильного телефона и разъем для мобильного телефона.

Источник — Astera.