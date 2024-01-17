Выпущена Bluetooth-колонка DUVOSS U3 с креплением для смартфона

DUVOSS U3 — это новая портативная Bluetooth-колонка, в которой есть разнонаправленные динамики, поддержка карт памяти, а главной особенностью является ее способность крепится к смартфону.

На обратной стороне колонки расположены магниты, которые позволяют закрепить ее на любой подходящей металлической поверхности, включая заднюю часть смартфона.

Связь со смартфоном осуществляется через Bluetooth и NFC. Колонка легкая — всего 105 граммов, и изготовлена из алюминиевого сплава и пластика.

Помимо этого DUVOSS U3 можно объединять с еще одной такой же колонкой, для чего предусмотрен специальный режим, который можно активировать специальной кнопкой на колонке.

DUVOSS U3 работает автономно до 6 часов и полностью 2 часа. В комплекте с колонкой поставляется кабель для зарядки, карабин и кейс для хранения.

Компания сейчас проводит сбор средств на краудфандинговой платформе Kickstarter, где стоимость указана 49 долларов. Первые поставки клиентам запланированы на апрель.

