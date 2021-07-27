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Выпущен вариант цвета Inverse Scale для Redmi K40 Gaming Edition

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Redmi анонсировала Redmi K40 Gaming Edition в апреле этого года в Китае в качестве первого хардкорного игрового телефона компании. На внутреннем рынке телефон доступен в черном, сером, серебряном и желтом цветах (версия Брюса Ли). Сегодня компания анонсировала новую цветовую схему под названием Inverse Scale для K40 Gaming Edition.

Цветовой вариант Redmi K40 Gaming Edition с инверсной шкалой поставляется в единой конфигурации, которая предлагает 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти. Остальные характеристики телефона остались прежними.

Выпущен вариант цвета Inverse Scale для Redmi K40 Gaming Edition

Этот специальный выпуск телефона стоит 2699 юаней (~ 417 долларов), что на 200 юаней (~ 31 доллар) дороже, чем другие варианты цвета с 12 ГБ ОЗУ + 256 ГБ памяти. Он будет доступен для покупки в 10:00 (по местному времени) 29 июля в Китае.

Redmi К40 Gaming Edition имеет 6,67-дюймовый AMOLED панели, которая поставляет FHD + разрешение и частоту обновления 120 Гц. В Dimensity 1200 наборов микросхем питает устройство с LPDDR4x ОЗУ и УФС 3.1 хранения. Он поставляется с MIUI 12.5 на базе ОС Android 11.

Выпущен вариант цвета Inverse Scale для Redmi K40 Gaming Edition

K40 Gaming Edition оснащен аккумулятором емкостью 5065 мАч, который поддерживает быструю зарядку 67 Вт. У него 16-мегапиксельная передняя камера, а на задней панели — 64-мегапиксельная основная камера, 8-мегапиксельный сверхширокий объектив и 2-мегапиксельная макро-камера. Наконец, он оснащен боковым сканером отпечатков пальцев.

Источник — Astera.

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