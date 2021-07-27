Выпущен вариант цвета Inverse Scale для Redmi K40 Gaming Edition

Redmi анонсировала Redmi K40 Gaming Edition в апреле этого года в Китае в качестве первого хардкорного игрового телефона компании. На внутреннем рынке телефон доступен в черном, сером, серебряном и желтом цветах (версия Брюса Ли). Сегодня компания анонсировала новую цветовую схему под названием Inverse Scale для K40 Gaming Edition.

Цветовой вариант Redmi K40 Gaming Edition с инверсной шкалой поставляется в единой конфигурации, которая предлагает 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти. Остальные характеристики телефона остались прежними.

Этот специальный выпуск телефона стоит 2699 юаней (~ 417 долларов), что на 200 юаней (~ 31 доллар) дороже, чем другие варианты цвета с 12 ГБ ОЗУ + 256 ГБ памяти. Он будет доступен для покупки в 10:00 (по местному времени) 29 июля в Китае.

Redmi К40 Gaming Edition имеет 6,67-дюймовый AMOLED панели, которая поставляет FHD + разрешение и частоту обновления 120 Гц. В Dimensity 1200 наборов микросхем питает устройство с LPDDR4x ОЗУ и УФС 3.1 хранения. Он поставляется с MIUI 12.5 на базе ОС Android 11.

K40 Gaming Edition оснащен аккумулятором емкостью 5065 мАч, который поддерживает быструю зарядку 67 Вт. У него 16-мегапиксельная передняя камера, а на задней панели — 64-мегапиксельная основная камера, 8-мегапиксельный сверхширокий объектив и 2-мегапиксельная макро-камера. Наконец, он оснащен боковым сканером отпечатков пальцев.

Источник — Astera.