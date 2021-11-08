Выпущен тизер Moto Edge X

В августе Motorola анонсировала Moto Edge S Pro и Moto Edge Lite в Китае. Эти телефоны были переименованными версиями Motorola Edge 20 Pro и Motorola Edge 20. Свежая информация показывает, что бренд, принадлежащий Lenovo, теперь готовится к запуску нового телефона под названием Moto Edge X в Китае.

Сегодня генеральный директор подразделения мобильных телефонов Lenovo в Китае Чен Цзинь отправился в Weibo, чтобы поделиться тизером нового телефона под названием Moto Edge X.

Ожидается, что Qualcomm анонсирует SoC следующего поколения Snapdragon 898 на предстоящем мероприятии Tech Summit, которое состоится в конце этого месяца. Неясно, есть ли в Edge X чип SD898. В этом году Motorola не выпустила флагман с процессором Snapdragon 888 SoC. Следовательно, есть вероятность, что он может быть оснащен микросхемой SD888.

Источник — Astera.