Выпущен телефон FFALCON Thunderbird FF1 от TCL

TCL представила в Китае новый смартфон под названием FFALCON Thunderbird FF1. Новый телефон среднего класса предлагает захватывающие функции, такие как дисплей с высокой частотой обновления и двойным вырезом, 64-мегапиксельная тройная камера, чип серии Dimensity 9, до 256 ГБ памяти и приличный аккумулятор с возможностью быстрой зарядки.

FFALCON Thunderbird FF1 имеет 6,67-дюймовую ЖК-панель IPS с разрешением Full HD +, соотношением сторон 20: 9 и частотой обновления 120 Гц. В вырезе для камеры в форме таблетки на дисплее находится 16-мегапиксельная селфи-камера.

Квадратный модуль камеры, расположенный на задней панели FFALCON Thunderbird FF1, включает 64-мегапиксельную основную камеру с диафрагмой f / 1,7, 8-мегапиксельную сверхширокую камеру и 2-мегапиксельную линзу для увеличения глубины резкости. Телефон загружается под управлением ОС Android 11.

FF1 оснащен чипсетом Qualcomm Snapdragon 690 5G и 8 ГБ оперативной памяти. Доступны варианты хранения 128 ГБ и 256 ГБ. Он поддерживается батареей емкостью 4300 мАч, которая поддерживает быструю зарядку 66 Вт. Другие функции, доступные на устройстве, включают поддержку двух SIM-карт, 5G / 4G, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, GPS и порт USB-C.

Варианты FFALCON Thunderbird FF1 на 128 и 256 ГБ стоят 2499 юаней (~ 386 долларов США) и 2799 юаней (~ 432 доллара США) соответственно. Он будет доступен для покупки с 10 сентября в Китае. Неясно, планирует ли TCL выпустить FF1 за пределами внутреннего рынка.

Источник — Astera.