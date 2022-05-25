Xiaomi представила смарт-телевизор Xiaomi Mi TV ES Pro 86 с частотой обновления 120 Гц

Флагманская модель телевизора на рынке будет предлагаться по цене 1270 долларов, но при оформлении предварительного заказа его можно будет приобрести дешевле – за 1195 долларов.

В Китае Xiaomi представила телевизор Xiaomi TV ES Pro 86 — это 86-дюмовая панель, оснащенная 4К экраном с частотой обновления 120 Гц и поддержкой технологии AMD FreeSync Premium.

Заявлено, что телевизор обладает пиковой яркостью 1000 кд/кв.м и у него 100 зон подсветки.

В Xiaomi TV ES Pro 86 уже установлен процессор на базе ядра Cortex-A73 и 4 ГБ оперативной памяти.

Для установки приложений доступен накопитель на 64 ГБ. В панели также находится акустическая система на 30 Вт и порт HDMI 2.1 для подключения игровых консолей.