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Xiaomi представила смарт-телевизор Xiaomi Mi TV ES Pro 86 с частотой обновления 120 Гц

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Флагманская модель телевизора на рынке будет предлагаться по цене 1270 долларов, но при оформлении предварительного заказа его можно будет приобрести дешевле – за 1195 долларов.

В Китае Xiaomi представила телевизор Xiaomi TV ES Pro 86 — это 86-дюмовая панель, оснащенная 4К экраном с частотой обновления 120 Гц и поддержкой технологии AMD FreeSync Premium.

Xiaomi представила смарт-телевизор Xiaomi Mi TV ES Pro 86 с частотой обновления 120 Гц

Заявлено, что телевизор обладает пиковой яркостью 1000 кд/кв.м и у него 100 зон подсветки.

В Xiaomi TV ES Pro 86 уже установлен процессор на базе ядра Cortex-A73 и 4 ГБ оперативной памяти.

Для установки приложений доступен накопитель на 64 ГБ. В панели также находится акустическая система на 30 Вт и порт HDMI 2.1 для подключения игровых консолей.

Xiaomi представила смарт-телевизор Xiaomi Mi TV ES Pro 86 с частотой обновления 120 Гц

Xiaomi Xiaomi Mi TV ES Pro 86
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