Выпущен Samsung Galaxy M22 с дисплеем 90 Гц, четырьмя камерами на 48 МП

Galaxy M22 — это последний официальный телефон Samsung серии M. Теперь он указан на официальном сайте Samsung в Германии. Некоторые из основных особенностей включают дисплей с соотношением сторон 20: 9, 48-мегапиксельные четырехъядерные камеры и большую батарею. Похоже, это немного измененная версия существующего телефона Galaxy A22.

Характеристики Samsung Galaxy M22

Галактики М22 измеряет 159.9 х 7 х 8,4 мм и весит 186 граммов. Он оснащен 6,4-дюймовым дисплеем Super AMOLED с разрешением HD + 720 x 1600 пикселей и частотой обновления 90 Гц. В вырезе дисплея размещается 13-мегапиксельная камера. Квадратный модуль камеры на задней панели имеет 48-мегапиксельную основную камеру, 8-мегапиксельную сверхширокую камеру с углом обзора 123 градуса, 2-мегапиксельный датчик глубины и 2-мегапиксельную макро-камеру.

Galaxy M22 оснащен восьмиъядерным процессором с тактовой частотой 2 ГГц, которым, по всей видимости, является Helio G80 , на котором работает Galaxy A22. M22 имеет 4 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ памяти и работает под управлением Android 11 на базе One UI.

Аккумулятор емкостью 5000 мАч стоит у руля Galaxy M22. Он поддерживает быструю зарядку 25 Вт. Смартфон предлагает такие функции, как поддержка двух SIM-карт, 4G VoLTE, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, NFC, USB-C, слот для карты microSD, аудиоразъем 3,5 мм и боковой сканер отпечатков пальцев.

Цена Samsung Galaxy M22

Цена Galaxy M22 не упоминается в официальном списке. Телефон доступен в трех цветах: черном, белом и синем.