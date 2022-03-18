Выпущен Samsung Galaxy A73 5G с SD 778G и 108-мегапиксельной четырехмодульной камерой

Ранее сегодня Samsung представила смартфоны среднего класса Galaxy A53 5G и Galaxy A33 5G на мероприятии Galaxy Awesome Unpacked. Бренд также молча представил Galaxy A73 5G со всеми его ключевыми характеристиками и функциями.

Galaxy A73 5G имеет дизайн, аналогичный Galaxy A53, с гладкой минималистичной задней панелью и однотонной цветовой гаммой. Островок камеры аккуратно выступает из задней части, создавая визуально приятный дизайн.

Спереди устройство имеет экран от края до края с очень тонкими рамками. Что касается дисплея, 6,7-дюймовая панель Infinity-O FHD+ Super AMOLED 120 Гц с вырезом в центре вверху.

Galaxy A73 5G поставляется с чипсетом Qualcomm Snapdragon 778G с восьмиъядерным процессором с тактовой частотой 2,4 ГГц для производительных ядер и 1,8 ГГц для эффективных ядер. Он будет доступен с 6/8 ГБ оперативной памяти и 128/256 ГБ встроенной памяти. Устройство получает слот для карт памяти microSD, который поддерживает расширение памяти до 1 ТБ, однако у устройства нет разъема для наушников 3,5 мм.

Устройство работает под управлением OneUI 4.1 на базе Android 12 и поставляется с аккумулятором емкостью 5000 мАч, который поддерживает быструю зарядку мощностью 25 Вт. Смартфон не поставляется с зарядным устройством в комплекте, поэтому покупателям, вероятно, придется выложить дополнительные деньги за зарядное устройство.

Устройство работает под управлением OneUI 4.1 на базе Android 12 и поставляется с аккумулятором емкостью 5000 мАч, который поддерживает быструю зарядку мощностью 25 Вт. Смартфон не поставляется с зарядным устройством в комплекте, поэтому покупателям, вероятно, придется выложить дополнительные деньги за зарядное устройство.

Samsung пока держала цены на устройство в тайне, но заявила, что оно будет запущено на ограниченных рынках с 22 апреля.

Устройство будет предлагаться в пяти цветовых вариантах: черном, белом, синем, персиковом и мятном.