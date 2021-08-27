Выпущен Samsung Galaxy A21 Simple SCV49 с Exynos 7884B

Компания Samsung анонсировала в Японии новый смартфон под названием Galaxy A21 Simple SCV49. Это устройство представляет собой новый вариант существующего смартфона A21, который доступен через оператора AU в стране. Вот вся информация о характеристиках, функциях и ценах нового телефона Samsung.

Galaxy A21 Simple имеет 5,8-дюймовый дисплей с каплевидным вырезом. Экран TFT предлагает разрешение HD + 720 x 1560 пикселей и частоту обновления 60 Гц. Для селфи у него 5-мегапиксельная фронтальная камера. На его задней панели расположена единственная 13-мегапиксельная камера и светодиодная вспышка.

Exynos 7884B присутствует под капотом Galaxy A21 Simple. Он имеет 3 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти. Для дополнительного хранения в нем есть слот для карт памяти microSD.

Galaxy S21 Simple работает на ОС Android 11. В нем нет сканера отпечатков пальцев, но есть функция разблокировки лица для биометрических данных. Он оснащен батареей емкостью 3600 мАч, которую можно заряжать с помощью зарядного устройства на 10 Вт. Он поставляется с такими возможностями подключения, как 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, USB и аудиоразъем 3,5 мм.

Что интересно в этом устройстве, так это то, что оно имеет степень защиты IP68 от пыли и воды. Размер телефона — 150 x 71 x 8,4 мм, вес — 159 граммов.

Samsung Galaxy A21 Simple стоит 22000 иен (~ 200 долларов) и поставляется в черном и белом цветах. Судя по всему, южнокорейская компания не будет запускать это устройство за пределами Японии.

Источник — Astera.