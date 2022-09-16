Выпущен OPPO K10x с дисплеем с частотой 120 Гц, процессором Snapdragon 695 и тройной камерой на 64 МП

OPPO K10x стал официальным в Китае. Это четвертая K-серия от бренда OPPO в этом году для домашнего рынка. Ранее в этом году компания представила OPPO K10 5G с Dimensity 8000, K10 Pro 5G с Dimensity 8100 и OPPO K10 Vitality Edition на базе Snapdragon 778G. Дебютировавший сегодня в Китае K10x оснащен процессором Snapdragon 695. Вот вся информация о спецификациях, функциях и цене устройства.

OPPO K10x оснащен 6,59-дюймовым ЖК-дисплеем IPS с отверстием в верхнем левом углу. Помимо разрешения FHD+, он поддерживает частоту обновления 120 Гц, частоту дискретизации касания 240 Гц и цветовую гамму DCI-P3. Устройство работает на ОС Android 12 с ColorOS 12.1 поверх. Он оснащен боковым сканером отпечатков пальцев.

На передней панели K10x установлена ​​16-мегапиксельная селфи-камера. Задняя камера устройства имеет 64-мегапиксельную основную камеру. Он соединен с парой 2-мегапиксельных камер для глубины и макросъемки.

Устройство на базе Snapdragon 695 имеет 8 ГБ или 12 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и 128 ГБ или 256 ГБ хранилища UFS 2.2. Аккумулятор телефона емкостью 5000 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 67 Вт. Он оснащен системой отвода тепла, состоящей из алмазного теплопроводящего геля, графитового листа и нескольких датчиков температуры.

K10x обладает обычными функциями подключения, такими как две SIM-карты, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth, GPS, порт USB-C и аудиоразъем 3,5 мм. Этот телефон представляет собой обновленную версию Realme V25 5G, которая дебютировала ранее в этом году в Китае.

OPPO K10x доступен в трех вариантах: 8 ГБ ОЗУ + 128 ГБ памяти за 1499 юаней (~ 214 долларов США), 8 ГБ ОЗУ + 256 ГБ памяти за 1699 юаней (~ 242 доллара США) и 12 ГБ ОЗУ + 256 ГБ памяти за 1999 юаней (~ 285 долларов США). Он поставляется в цветах Аврора и Полярная ночь (черный). Устройство поступит в продажу 22 сентября. В настоящее время ничего не известно о глобальном выпуске устройства.