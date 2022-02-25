Выпущен OPPO Find X5 Pro с процессором Snapdragon 8 Gen1 и чипом изображения MariSilicon X

Китайский технологический гигант и дочерняя компания BBK OPPO официально представила свой последний флагман серии Find X. Последней моделью является серия Find X5, состоящая из Find X5 и Find X5 Pro. Как и следовало ожидать, OPPO Find X5 Pro превосходит X5 в нескольких аспектах, включая обработку изображений, технологию батареи и даже отделку. Давайте посмотрим на характеристики и функции Find X5 Pro.

OPPO Find X5 Pro — это устройство премиум-класса с 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1440p, пиковой яркостью 1300 нит и переменной частотой обновления, достигающей 120 Гц. Дисплей также имеет 10-битную цветопередачу, 100% охват цветового пространства DCI-P3 и частоту дискретизации касания до 1000 Гц.

Слухи о чипсете Dimensity 9000 для Find X5 Pro оказались ложными, поскольку устройство оснащено чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 в паре с 12 ГБ ОЗУ, а на борту имеется 256 ГБ встроенной памяти. Флагман премиум-класса получает интерфейс от ColorOS 12.1 на базе Android 12, что обеспечивает некоторые улучшения в плане безопасности, эстетики и конфиденциальности по сравнению с ColorOS 12. ОС также предлагает новую функцию Multi-Screen Connect, позволяющую пользователям переключаться между телефоном и Windows. ПК.

Для селфи есть 32-мегапиксельный датчик Sony IMX709 с субпикселями RGBW, углом обзора 80°, автоматическим режимом группового селфи под углом 90°.

Что касается качества сборки, Find X5 Pro оснащен стеклом Corning Gorilla Glass Victus спереди, а задняя панель выполнена из керамики, которая прочнее стекла. Помимо прочности, керамическая панель также способствует теплопроводности, тем самым улучшая охлаждение.

Под капотом устройства находится приличная батарея емкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки SuperVOOC мощностью 80 Вт, способной заряжать телефон от 0 до 50% за 12 минут. Телефон также поддерживает зарядку AirVOOC мощностью 50 Вт, которая позволяет полностью зарядить телефон всего за 47 минут. Устройство оснащено модулем Battery Health Engine, который продлевает срок службы батареи и может выдерживать до 1600 циклов зарядки, прежде чем батарея начнет разряжаться на 20%. Телефон также имеет трехмерную графеновую пленку, покрывающую зарядную катушку и материнскую плату для улучшения охлаждения. Также имеется испарительная камера для чипа Snapdragon, которая, как говорят, на 75% больше, чем в предыдущей модели.

Oppo Find X5 Pro выпускается в цветах Ceramic White и Glaze Black по цене 1300 евро за единственный вариант 12 ГБ + 256 ГБ. Устройство поступит в продажу 14 марта.