Выпущен OPPO A16e с дисплеем HD+, процессором Helio P22 и аккумулятором емкостью 4230 мАч

На прошлой неделе OPPO представила смартфоны OPPO A76 и OPPO A96 в Индии. На прошлой неделе также появился бюджетный телефон под названием OPPO A16e. Вот вся информация о спецификациях, функциях и ценах на A16e.

Характеристики и особенности OPPO A16e

OPPO A16e оснащен 6,52-дюймовым ЖК-дисплеем IPS с каплевидным вырезом. Телефон предлагает разрешение HD + 720 x 1600 пикселей, частоту обновления 60 Гц, плотность пикселей 269 пикселей на дюйм и защиту Gorilla Glass 3. Компания утверждает, что A16e предлагает соотношение экрана к корпусу 89,27 процента .

Для селфи и видеозвонков OPPO A16e оснащен 5-мегапиксельной фронтальной камерой. Модуль камеры квадратной формы на задней панели телефона имеет 13-мегапиксельную основную камеру и светодиодную вспышку. Устройство поставляется с предустановленной более старой ОС Android 11 и ColorOS 11.1.

OPPO A16e оснащен чипсетом MediaTek Helio P22 . Устройство поставляется с 3 ГБ / 4 ГБ оперативной памяти LPDDR4x и 32 ГБ / 64 ГБ встроенной памяти eMMC 5.1. Телефон питается от аккумулятора емкостью 4 230 мАч , который поддерживает зарядку через порт microUSB.

В A16e отсутствует сканер отпечатков пальцев. Вместо этого он поддерживает разблокировку лица. Все эти другие функции также доступны на этом устройстве. Среди прочего, он имеет два 4G VoLTE и WiFi 802.11b/g/n, Bluetooth 5, GPS, слот для карт памяти microSD и 3,5-мм аудиоразъем.