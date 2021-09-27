Ноутбук Honor MagicBook V14 2021 получил 90-Гц экран и 16 ГБ оперативной памяти

Honor представила несколько ноутбуков из линейки MagicBook на своем недавнем мероприятии по запуску в Китае, в том числе Honor MagicBook V 14. Это первый ноутбук Honor, сертифицированный для платформы Intel Evo, и первый в мире ноутбук с предустановленной конфигурацией. с последней версией операционной системы Windows 11.

Honor MagicBook V 14 оснащен 14,2-дюймовым ЖК-дисплеем LTPS с соотношением сторон 3: 2, разрешением экрана 2,5K и частотой обновления 90 Гц. Он покрывает 100% цветовую гамму sRGB, отображает 1,07 миллиарда цветов и предлагает максимальную яркость 400 нит.

Интересно, что ноутбук оснащен 5-мегапиксельной двойной камерой с микросхемой ISP для улучшения качества видеозвонков. Он также оснащен четырьмя динамиками и четырьмя микрофонами, а также поддерживает направленный звукосниматель, а также датчик дальнего поля на 5 метров.

Под капотом устройство оснащено процессором Intel Core i5-1132H, а топовая модель оснащена процессором Core i7-11390H. За обработку графики отвечает графический процессор NVIDIA MX450. Что касается конфигурации памяти, Honor предлагает устройство с 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ памяти NVMe.

Ноутбук оснащен двумя вентиляторами и двумя тепловыми трубками для отвода тепла. Также в кнопку питания встроен датчик отпечатков пальцев , который, по утверждению компании, может разблокировать устройство за 0,7 секунды.

Компания заявляет, что клавиатура Honor MagicBook V 14 имеет длину нажатия 1,5 мм, а колпачки клавиш покрыты приятной для кожи смолой, которая, как утверждается, является устойчивой к пятнам и износостойкой, обеспечивая защиту от жира.

Есть три разные модели, которые теперь доступны для предварительного заказа и будут доступны для покупки с 6 октября. Базовая модель Honor MagicBook V 14 оснащена процессором Intel Core i5-1132H, 16 ГБ оперативной памяти, 512 ГБ памяти NVMe и встроенной графикой. Он стоит 6199 юаней (~ 959 долларов) и доступен в двух цветах — Star Grey и Glacial Silver.

Есть еще одна модель, которая оснащена процессором Intel Core i5-1132H, 16 ГБ оперативной памяти, 512 ГБ памяти и графическим процессором NVIDIA MX450. Он выпускается в цвете Starry Sky Grey по цене 6999 юаней (~ 1082 доллара). Топовая модель оснащена процессором Intel Core i7-11390H, 16 ГБ оперативной памяти, 512 ГБ памяти и NVIDIA MX450 с независимым дисплеем. Этот стоит 7999 юаней (~ 1237 долларов) и доступен в двух цветах — Starry Sky Grey и Dawn Blue.