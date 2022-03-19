Выпущен флагманский смартфон Honor Magic4 Ultimate с мощной конфигурацией камеры

В прошлом месяце компания Honor анонсировала свои флагманские смартфоны серии Honor Magic4 для глобального рынка, а теперь компания анонсировала еще одну модель в линейке для китайского рынка — Honor Magic4 Ultimate.

Он был выпущен как топовая модель в серии Magic4 и оснащен улучшенными характеристиками камеры. Тестирование DXOMark присудило камере телефона 146 баллов, что выше, чем у Huawei P50 Pro.

Honor Magic4 Ultimate оснащен 6,81-дюймовым OLED-дисплеем LTPO с разрешением экрана 1312 x 2848 пикселей и адаптивной частотой обновления до 120 Гц. Под капотом он оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 в сочетании с 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти.

Компания заявляет, что использовала специальный процессор обработки изображений, разработанный специально для этого смартфона. Он обеспечивает пиковую производительность 28,8 TOPS при энергоэффективности 13,4 TOPS на ватт.

Датчик основной камеры на устройстве имеет массивный датчик 1 / 1,12 дюйма и продолжает тот же 50-мегапиксельный датчик. Более крупные пиксели размером 1,4 мкм сочетаются с улучшенным объективом 8P с диафрагмой f/1,6.

Сверхширокоугольный объектив на устройстве имеет 1/2-дюймовый 64-мегапиксельный сенсор и немного шире на 126 градусов. Объектив 7P имеет диафрагму f/2.2 и имеет специальное покрытие. Также имеется новая 50-мегапиксельная камера с улучшенным спектром.

Он также поставляется с 64-мегапиксельной телеобъективом с 90-мм объективом и OIS . В телефоне также есть 8-канальный датчик, определяющий цветовую температуру окружающего освещения. На лицевой стороне есть 12-мегапиксельная камера и 3D-датчик глубины для распознавания лиц.

Телефон работает под управлением операционной системы Android 12 «из коробки» с Magic UI 6.0 поверх. Он питается от аккумулятора емкостью 4600 мАч, который поддерживает быструю зарядку 100 Вт и беспроводную зарядку 50 Вт.

Honor Magic4 Ultimate предлагается в двух цветах — черном и белом. Хотя точная дата еще не известна, он будет доступен для покупки на китайском рынке по цене 8000 юаней, что составляет примерно 1260 долларов.