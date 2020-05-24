Выпущен джейлбрейк для всех актуальных смартфонов iPhone

Еще пять лет назад джейлбрейк для iPhone и iPad был актуальным. Многие ждали, когда хакеры смогут найти уязвимость в системе, чтобы можно было установить Cydia и пользоваться бесплатно платными приложениями.

С каждым годом мобильная операционная система становилась защищённой, а пользователи мобильной техники Apple теряли интерес к джейлбрейку.

Но некоторые хакеры не потеряли интерес к взлому iOS и недавно команда Unc0ver смогла в iOS версии от 11 до 13.5 найти уязвимость, которая позволяет выполнить джейлбрейк.

По заявлению команды Unc0ver, их джейлбрейк полностью стабильный, причем он не повышает расход заряда батареи и не нарушает безопасность системы.

При этом после взлома пользователи могут устанавливать приложения из AltStore и Cydia.

Хакеры также отметили, что на устранение уязвимости разработчикам Apple понадобится несколько недель.