«ВымпелКом» и «МегаФон» объявили о начале подключения клиентов к eSim

Два российских оператора из «большой тройки» в один день объявили о том, что у россиян появилась возможность подключить виртуальные сим-карты.

Первым о начале подключения клиентов к eSim объявил «МегаФон», который сообщил, что пока услугу реализовали во флагманском салоне компании в Москве.

Также было заявлено, что в других городах такую возможность предоставят с 3 августа жителям и других крупных российских городов.

Позднее о подключении к eSim объявил «Билайн», сообщив, что это можно сделать в Москве и Санкт-Петербурге, а в сентябре планируется запуск по всей стране.

Единственным ограничением в подключении будет то, что не все устройства могут работать с виртуальной сим-картой.

В списке смартфонов числятся в основном флагманские модели типа Samsung Galaxy S20/S20+/S20 Ultra, Galaxy Z Flip, Galaxy Fold, iPhone XR/XS/XS Max, iPhone 11/11 Pro/11 Pro Max и iPhone SE (2020), флагманы от Huawei P40, а также Google Pixel 3/3 XL/3A XL, Pixel 4/4 XL.