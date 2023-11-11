Выходцы из Apple продемонстрировали нательную брошь с ИИ-ассистентом

Новое устройство AI Pin, представленное стартапом Humane, вызывает интерес публики своей возможностью общаться с генеративной моделью ИИ. Однако, есть отзывы о некоторых ошибках в работе чатбота Humane. Гаджет имеет компактный и легкий дизайн, алюминиевая коробочка крепится на одежде с помощью магнитной клипсы.

Внешний вид AI Pin соответствует стандартам Apple, что объясняется участием бывших сотрудников Apple в команде разработчиков Humane.

Устройство оснащено процессором Qualcomm Snapdragon, камерой, датчиками движения и глубины, микрофонами и динамиками, а также лазерным проектором вместо дисплея. AI Pin работает без приложений и подключается к сети T-Mobile.

Пользователи смогут использовать устройство для звонков, отправки сообщений, поиска информации и других задач, выполняемых чатботами.

AI Pin будет доступен для предзаказа с 16 ноября, а поставки начнутся в начале следующего года. Однако стоимость устройства ($700) и ежемесячная подписка ($24) могут быть высокими по сравнению с другими аналогичными услугами.