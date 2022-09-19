Выходит Honor X6 с 50-мегапиксельной камерой и большой батареей

Серия Honor X — это младшая линейка теперь независимого бренда, и до сих пор мы видели, как пять телефонов вышли на мировые рынки. Теперь Honor Myanmar представляет новый телефон с «большим дисплеем» и к нему присоединяется «отличная батарея» — Honor X6.

Телефон будет иметь каплевидный вырез спереди, а сзади будет квадратный островок для тройной камеры, дизайн, который мы уже видели в Honor X8 5G . Утечки предполагают, что это устройство будет иметь 50-мегапиксельную камеру и чипсет Mediatek.

Согласно одному источнику из Малайзии, Honor X6 будет иметь 6,5-дюймовый ЖК-дисплей с разрешением HD+. Операционная система будет Android 12 с Magic UI 6.1 поверх, а телефон будет иметь 4 ГБ или ОЗУ и 128 ГБ памяти. Основная камера будет включать в себя две 2-мегапиксельные камеры, а селфи-камера будет оснащена 5-мегапиксельным сенсором.

Все эти характеристики кажутся соответствующими ожидаемому позиционированию телефона, однако у источника утечки нет установленного послужного списка, поэтому мы не будем принимать какие-либо из них с уверенностью.

Предполагаемая цена составляет 599 малайзийских ринггитов, что соответствует примерно 130 долларам. Мы ожидаем как минимум три цвета — черный, синий и белый.