Выход Sony PlayStation 5 могут перенести из-за перегрева консоли

Выход Sony PlayStation 5 могут перенести из-за перегрева консоли04.04.2020 00:26
PlayStation 5 в продаже должна появится в конце ноября, но источник сообщает, что выход нового поколения консоли от Sony может задержатся.
Неизвестный источник со ссылкой на разработчиков написал, что в PlayStation 5 наблюдаются серьезные проблемы с перегревом, а из-за этого очень сильно падает производительность приставки.
При этом перегрев связан с быстрым SSD-накопителем или его подсистемой.
Стоит отметить, что данная информация поступила от неавторитетного источника, поэтому достоверной ее назвать нельзя.
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