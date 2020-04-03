Выход Sony PlayStation 5 могут перенести из-за перегрева консоли

PlayStation 5 в продаже должна появится в конце ноября, но источник сообщает, что выход нового поколения консоли от Sony может задержатся.

Неизвестный источник со ссылкой на разработчиков написал, что в PlayStation 5 наблюдаются серьезные проблемы с перегревом, а из-за этого очень сильно падает производительность приставки.

При этом перегрев связан с быстрым SSD-накопителем или его подсистемой.

Стоит отметить, что данная информация поступила от неавторитетного источника, поэтому достоверной ее назвать нельзя.