В компании Motorola подтвердили выход смартфона Motorola с 200-Мп камерой

Motorola постепенно возвращается к дорогим смартфонам, и ее следующей новинкой станет модель с 200 Мп камерой.
Выход такой модели подтвердил сетевой информатор, опубликовавший фото, на котором можно увидеть блок основной камеры с датчиком на 200 Мп.
Такой аппарат будет представлен летом. Известно, что в нем установят датчик Samsung ISOCELL HP1.
Смартфону также приписывают OLED дисплей с частотой обновления 144 Гц и 60 Мп фронтальную камеру.
В основе аппарата ляжет новейший процессор Snapdragon 8 Plus Gen 1. Все подробности про флагманский смартфон от Motorola станут известны только на презентации, которая состоится в июле.