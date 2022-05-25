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В компании Motorola подтвердили выход смартфона Motorola с 200-Мп камерой

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Motorola постепенно возвращается к дорогим смартфонам, и ее следующей новинкой станет модель с 200 Мп камерой.
Выход такой модели подтвердил сетевой информатор, опубликовавший фото, на котором можно увидеть блок основной камеры с датчиком на 200 Мп.

Такой аппарат будет представлен летом. Известно, что в нем установят датчик Samsung ISOCELL HP1.

Смартфону также приписывают OLED дисплей с частотой обновления 144 Гц и 60 Мп фронтальную камеру.

В основе аппарата ляжет новейший процессор Snapdragon 8 Plus Gen 1. Все подробности про флагманский смартфон от Motorola станут известны только на презентации, которая состоится в июле.

Motorola
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