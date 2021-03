Выход ремастера Life is Storm запланировали на осень 2021 года

Проект Laife is Storm и его приквел Before the Storm получат официальные ремастеры. Их выход уже запланирован на осень 2021 года.

Игры получат обновлённую графику, подтянутые модели героев и окружения, полностью переделанную анимацию с технологией захвата движений и новое освещение виртуального мира.

Дата релиза – 10 сентября. В этот день игры выйдут на PS4, Xbox One, PC и сервис Studio.

Изначально покупка будет возможна только через ультимативное издание Life is Storm: True Colors.

Фанаты игры смогут приобрести её за «фул прайс», несмотря на установленные оригиналы. Возможность приобретения обычного издания появится чуть позже.