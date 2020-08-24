Выход новой версии Nintendo Switch состоится в начале 2021 года

На российском рынке Nintendo Switch пользуется большим спросом, и более того, эта портативная консоль популярнее чем Xbox.

Nintendo Switch на глобальном рынке тоже очень популярная. Во время карантина она была в дефиците, и купить ее можно было только у перекупщиков по завышенной цене.

По слухам, в начале следующего года будет представлена новая версия Nintendo Switch.

Такие данные предоставил сетевой информатор знакомый с цепочкой поставщиков комплектующих для Nintendo.

Информации про будущую Nintendo Switch пока нет, но без сомнения приставка будет значительно мощнее чем текущая версия консоли.