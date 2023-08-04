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Выход финального обновления Sifu с новыми аренами назначен на 7 сентября

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Недавно студия Sloclap представила новый короткий тизер-трейлер, посвященный грядущему обновлению Title Update 5 для боевика Sifu. Это обновление запланировано на 7 сентября и будет доступно на РС, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series. Владельцы Nintendo Switch смогут получить обновление позже.

Выход финального обновления Sifu с новыми аренами назначен на 7 сентября

Title Update 5 станет финальным патчем в программе поддержки игры после выхода крупного обновления Arenas. Оно привнесет в игру шесть динамичных арен, 75 новых испытаний, ряд ранее неизвестных читов и модификаторов, а также костюмы, вдохновленные предстоящим фильмом, созданным одним из сценаристов «Джона Уика» и «Никто».

Sifu была выпущена в феврале 2022 года на РС и консолях, и получила положительные отзывы. За время с момента релиза игра была поддержана четырьмя крупными бесплатными обновлениями.

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