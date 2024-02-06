Выход Apple Watch MicroLED на рынок могут отложить до 2027 года

Apple может отложить планы по переходу на технологию Micro LED для своих часов Apple Watch до конца 2027 года из-за проблем с поставкой необходимых компонентов.

Новая технология может обеспечить более длительный срок службы, яркость и эффективность.

Ранее предполагалось, что Apple может внедрить технологию Micro LED в свои часы Apple Watch к концу 2024 года. Однако прогнозы были отложены, и сейчас ожидается, что переход на эту технологию начнется не ранее первого квартала 2026 года.

Основной проблемой при переходе Apple на технологию Micro LED являются в первую очередь высокие производственные затраты.

Стоимость производства дисплея Micro LED для Apple Watch может достигать 150 долларов, в то время как текущая стоимость OLED-дисплеев составляет 38 долларов.

Несмотря на эти проблемы, Apple проявляет интерес к технологии Micro LED из-за ее преимуществ перед OLED, включая потенциал улучшения качества отображения на маленьких экранах.

Apple сотрудничает с различными поставщиками, однако без завершенной цепочки поставок массовое производство остается неопределенным.

Переход на технологию Micro LED представляет собой значительную инвестицию в будущее дисплеев умных часов, и индустрия с интересом следит за усилиями Apple.

Однако из-за высоких затрат на производство и сложностей с поставками, возможно, придется ждать следующего большого прорыва в Apple Watch дольше, чем ожидалось.